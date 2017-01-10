Вячеслав Колосков: "Решение увеличить количество участников ЧМ - популистское"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает решение увеличить количество сборных на чемпионате мира до 48 команд популистским. Он отметил, что негативно относится к такому развитию событий.

– Уже много раз говорил на эту тему, - отметил Колосков. - Мое отношение к увеличению команд на чемпионате мира до 48 участников негативное. Удивлен, что решение было принято единогласно. Такой турнир способны провести две-три страны. Вопрос, какие команды приедут. В Бразилии в 2014 году половина сборных были посредственными. А сейчас добавится еще 16. Что это будет за чемпионат мира?

– Спортивная составляющая была принесена в жертву ради финансовой выгоды?

– Прибыль еще неочевидна. Новые сборные необходимо обеспечивать: прилет, проживание, безопасность, премиальные. Это колоссальные средства! По мне, решение об увеличении до 48 команд – популистское. Кто принимал его, пусть теперь и отвечает. (Сергей АСТАХОВ)