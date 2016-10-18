Уэбб рассказал, почему не удалил де Йонга в финале ЧМ-2010

Знаменитый британский арбитр Ховард Уэбб признался, что не удалил в финале чемпионата мира-2010 между Испанией и Голландией (1:0) Найджела де Йонга, поскольку не видел момент его фола. Голландский хавбек в середине первого тайма в прыжке ударил ногой в грудь Хаби Алонсо, но Уэбб ограничился предупреждением.

- Хаби Алонсо направил мяч вперед на Давида Вилью, и в него врезался Найджел де Йонг. Я в тот момент был спиной к Алонсо, примерно в 10 ярдах и не видел точку удара и момент удара де Йонга.

Тем не менее я знал, что это был сильный удар, однозначно тянувший на предупреждение. Никто мне ничего не подсказал по радиосвязи, поэтому я показал желтую карточку за грубый фол голландского полузащитника.

Положа руку на сердце, мне никогда не приходило в голову, что здесь должно быть удаление. Я был на 100 процентов уверен, что это желтая карточка.

Когда я показал предупреждение, со стороны испанцев была очень жесткая реакция как на поле, так и вне его. Я искренне думал, что они просто злятся из-за общей грубости голландцев, а не из-за конкретного нарушения. Еще я предполагал, что они были взбешены тем, что я не дал испанцам продолжить атаку, ведь мяч оставался у Вильи.

Уже в перерыве я понял, что де Йонг, возможно, заслуживал красной карточки. Я чувствовал себя опустошенным. Я пропустил тянувший на удаление фол в финале чемпионата мира. Это был чертов кошмар. Я вернулся на поле с бешено стучавшим сердцем.