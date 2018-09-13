Испания планирует подать заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030

Футбольные власти Испании изучают возможность подачи заявки на право принять чемпионат Европы 2028 года или чемпионат мира 2030 года, утверждает Marca. По информации источника, этот вопрос обсуждался сегодня, 12 сентября, на встрече премьер-министра Испании Педро Санчеса, президента ФИФА Джанни Инфантино и глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Существует вероятность того, что заявка на проведение чемпионата мира будет совместной. В качестве кандидатов на совместное выдвижение испанцы рассматривают Португалию и Марокко.

В последний раз Испания принимала чемпионат мира в 1982 году. Неудачные заявки страна выставляла в борьбе за турниры 1930, 1966, 1974, 2018 и 2022 годов.

В 1964 году в Испании прошел чемпионат Европы. Через два года в Бильбао пройдут несколько игр Евро-2020.