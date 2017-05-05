ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял четырехматчевую дисквалификацию с нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление судьи, сообщает пресс-служба организации.

23 марта под конец отборочного матча чемпионата мира-2018 между командами Аргентины и Чили (1:0) в Буэнос-Айресе у нападающего возникли непримиримые противоречия с бразильской бригадой арбитров под руководством Сандру Рикки. В ходе ожесточенных споров Месси якобы оскорбил линейного рефери Эмерсона Аугусту до Карвалью, упомянув и его мать. ФИФА наказала игрока четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 10 тысяч франков.

Аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. На чемпионат мира-2018, который пройдет в России, напрямую попадают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах.

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