ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял четырехматчевую дисквалификацию с нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление судьи, сообщает пресс-служба организации.
23 марта под конец отборочного матча чемпионата мира-2018 между командами Аргентины и Чили (1:0) в Буэнос-Айресе у нападающего возникли непримиримые противоречия с бразильской бригадой арбитров под руководством Сандру Рикки. В ходе ожесточенных споров Месси якобы оскорбил линейного рефери Эмерсона Аугусту до Карвалью, упомянув и его мать. ФИФА наказала игрока четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 10 тысяч франков.
Аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. На чемпионат мира-2018, который пройдет в России, напрямую попадают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах.
Операция "спасти Аргентину". Простит ли ФИФА Месси?
По губам! За что на самом деле наказали Месси
Nikvolf
Есть книга Называется ферма Там на стене сарая звери захватившие власть написали Все звери равны А потом в конце появилась приписка Но свиньи равнее Так и тут Никто даже и не сомневался Теперь суд оправдает Неймара с махинациями ФИФА надо нагибать не за продажу чем мира а за вот такие вот дела Вот тут коррупция
16:54
Revelator78
Аргентина в нынешнем состоянии даже стыки не осилит.
16:47
Exsorsist
"Принуждение к миру" между арбитром и Месси , через ФИФА, за деньги Месси. ))))
16:30
alex-ls
в следующем матче он нагнет и отымеет судью и тоже простят?
16:22
СереХа
Прогнулись перед гномом. Позор.
16:17
Русский
"...у нападающего возникли непримиримые противоречия с бразильской бригадой арбитров..." ))) Так вот как это называется? )))
16:16