16:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси

0
0
0
0
6

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял четырехматчевую дисквалификацию с нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление судьи, сообщает пресс-служба организации.

23 марта под конец отборочного матча чемпионата мира-2018 между командами Аргентины и Чили (1:0) в Буэнос-Айресе у нападающего возникли непримиримые противоречия с бразильской бригадой арбитров под руководством Сандру Рикки. В ходе ожесточенных споров Месси якобы оскорбил линейного рефери Эмерсона Аугусту до Карвалью, упомянув и его мать. ФИФА наказала игрока четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 10 тысяч франков.

Аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. На чемпионат мира-2018, который пройдет в России, напрямую попадают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах. 

Операция "спасти Аргентину". Простит ли ФИФА Месси?
По губам! За что на самом деле наказали Месси

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Nikvolf

Есть книга Называется ферма Там на стене сарая звери захватившие власть написали Все звери равны А потом в конце появилась приписка Но свиньи равнее Так и тут Никто даже и не сомневался Теперь суд оправдает Неймара с махинациями ФИФА надо нагибать не за продажу чем мира а за вот такие вот дела Вот тут коррупция

16:54

Revelator78

Аргентина в нынешнем состоянии даже стыки не осилит.

16:47

Exsorsist

"Принуждение к миру" между арбитром и Месси , через ФИФА, за деньги Месси. ))))

16:30

alex-ls

в следующем матче он нагнет и отымеет судью и тоже простят?

16:22

СереХа

Прогнулись перед гномом. Позор.

16:17

Русский

"...у нападающего возникли непримиримые противоречия с бразильской бригадой арбитров..." ))) Так вот как это называется? )))

16:16