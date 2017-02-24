Джанни Инфантино: "Расширение чемпионата мира принесет нам больше денег? ФИФА существует для развития футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в открытом письме объяснил причины расширения числа участников на чемпионатах мира. Руководитель заявил, что финансовая сторона нововведения – не самое главное для организации. Чемпионат мира-2026 станет первым мировым первенством, на котором сыграют 48 команд.

– Это было сделано, глядя на эволюцию футбола во всем мире, и потенциал расти еще больше, – написал Инфантино в своем письме. – В мире все больше стран, дающих талантливых игроков. Это справедливо по отношению к таким странам. Это приведет в действие благотворный цикл, который реализует нашу цель: все больше людей смогут играть в футбол на самом высоком уровне по всему миру.

Некоторые говорят о расширении в обвинительном тоне, считают, что это принесет больше денег ФИФА. Да, каждая организация старается заработать, чтобы вложить еще больше в развитие игры. Поэтому нужно понимать – мы существуем, чтобы помогать нашим участникам, наша организация служит развитию футбола.