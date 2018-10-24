Джанни Инфантино: "Чемпионат мира по футболу в России был лучшим за всю историю, но, уверен, - в 2022 году будет еще лучше"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что организаторы чемпионата мира 2022 года могут извлечь много уроков из опыта проведения турнира в России. Он также добавил, что мировое первенство 2018 было лучшим в истории.

- Недавний чемпионат мира в России установил высокую планку, - приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино. - Есть много уроков, которые мы можем извлечь из России. Во – первых, как принять такое количество людей - 1,5 миллиона человек отправились в Россию, чтобы насладиться турниром. И всех их встретили так, что для многих это было неожиданностью.

Было много опасений по поводу России, но это оказался совершенно безопасный чемпионат мира, очень гостеприимный, в стране, где болельщики чувствовали себя хорошо. Этому способствовало все население, и я уверен, что то же самое будет и здесь, в Катаре. Чемпионат мира по футболу в России был лучшим за всю историю, но чемпионат мира 2022 года в Катаре, я уверен, будет еще лучше.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.