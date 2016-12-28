14:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Большинство конфедераций поддержали увеличение числа участников ЧМ

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дубае сообщил, что его поддержало большинство конфедераций в вопросе расширения чемпионата мира до 48 команд, сообщает L'Equipe. 9 января на совете ФИФА данный вопрос должен быть решен. Существует два варианта: увеличение числа участников с 32 до 48 или до 40. Также Инфантино отметил, что данная идея интересна и с финансовой точки зрения.

Напомним, президент УЕФА Александер Чеферин скептически относится к идее расширения числа участников мировых первенств.

Роковое число Инфантино: Даешь 48 сборных на ЧМ!

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