Большинство конфедераций поддержали увеличение числа участников ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дубае сообщил, что его поддержало большинство конфедераций в вопросе расширения чемпионата мира до 48 команд, сообщает L'Equipe. 9 января на совете ФИФА данный вопрос должен быть решен. Существует два варианта: увеличение числа участников с 32 до 48 или до 40. Также Инфантино отметил, что данная идея интересна и с финансовой точки зрения.

Напомним, президент УЕФА Александер Чеферин скептически относится к идее расширения числа участников мировых первенств.

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