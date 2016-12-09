Александер Чеферин: "ФИФА так и не прислала УЕФА обещанное описание реформы чемпионата мира"

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что у него нет конкретного предложения со стороны ФИФА о том, в каком формате глава этой организации Джанни Инфантино хочет проводить чемпионаты мира, начиная с ЧМ-2026. Ранее Инфантино не раз заявлял, что хочет увеличить число участников финальной стадии турнира до 48 сборных.

– Я не хочу говорить об этом новом формате, потому что у нас нет информации, – цитирует AFP Чеферина. – Сейчас у нас система из 32 команд, и она работает. В октябре ФИФА обещала нам прислать подробный анализ различных предлагаемых форматов. Но до сих пор ничего не прислала. Мы каждый день в прессе только узнаем о новых форматах.