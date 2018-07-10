Зобнин назвал самый сложный матч на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Роман Зобнин признался, что матч 1/4 финала чемпионата мира-2018​ против Хорватии (2:2, пен. – 3:4) получился самым тяжелым. Игрок даже не может вспомнить, о чем говорил с партнерами перед серией пенальти.

– Самый тяжелый матч был с Хорватией, – приводит пресс-служба команды слова Зобнина. - Честно говоря, не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню. Как мы собирались в круг, какой-то шум, кто-то что-то говорил. Не могу вспомнить, что было. Я отключился, реально. Помню, сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как самочувствие. Я говорил, так себе.

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