Знакомый самой красивой болельщицы сборной России рассказал о ее прошлом

Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин рассказал о прошлом Натальи Андреевой, которую некоторые СМИ окрестили самой красивой фанаткой сборной России на чемпионате мира-2018. По его словам, девушка раньше принимала участие в откровенных фотосессиях в качестве модели.

- Наташа действительно чуткая, отзывчивая, позитивная, - цитирует "Комсомольская правда" Рощупкина. - Приехала из Череповца и сама себя сделала. Выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском, занимается фитнесом, бегает марафоны. А еще болельщица, каких мало. Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут... Она ведь не искала скандальной славы, просто ходила болеть на матчи. Но кому-то, видимо, поперёк горло встало, что она самая красивая фанатка, какие-то блогеры кинулись ковыряться в грязном белье.

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