Златко Далич: "Никто не ожидал, что Хорватия наберет девять очков"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался доволен победой над Исландией (2:1) в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2018. Хорваты одержали три победы в трех турах.

– Мы сделали то, чего хотели, – цитирует A Bola Далича. – Набрали девять очков с разницей голов 7:1. Никто не ожидал, что мы наберем девять очков, но мы это сделали. Нужно теперь оставить позади эти три матча и сосредоточиться на игре с Данией. Это будет долгожданный момент истины. Надо хорошо подготовиться и идти от матча к матчу.

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