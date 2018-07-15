Златко Далич: "До ЧМ-2018 посчитали бы второе место фантастическим результатом"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от команды Франции (2:4) в финале чемпионата мира.

- Чего не хватило Хорватии для лучшего результата сегодня? И в какой момент матч для Хорватии был проигран?



- Сегодня не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами. Сначала - автогол, никаких угроз до него для нас не было. И вдруг внезапно был назначен этот штрафной, а потом пенальти. После третьего гола начал думать, что, наверное, будет сложно отыграться.



Хоть и сложно было найти энергию для игроков, но они не сдавались. После гола Манджукича у меня опять зародилась надежда, но было сложно ожидать, что против такого классного соперника удастся отыграться.

- Что вы сказали команде в кругу?



- Конечно, нам всем было грустно, мы были подавлены. Я сказал: "Вы можете идти с высоко поднятой головой. Нет никаких причин быть разочарованными, можете гордиться тем, как сыграли". "Выше головы, ребята"! - сказал я им. Если бы нам заранее кто-то сказал, что мы займем второе место, мы бы посчитали фантастическим результатом. Но иногда в футболе проигрываешь. Мы должны достойно встречать и победы, и поражения.

- "Золотой мяч", который дали Луке Модричу, - это победа для вас

- Мы очень рады за Луку. Считаю, что он удостоился приза заслуженно. Он отыграл прекрасный турнир. И это еще одна заслуга команды, которая помогла Луке. Но он и сам его заслужил. (Игорь РАБИНЕР)

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!