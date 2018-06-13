Златан Ибрагимович: "Швеция обыграла несколько сильных команд, чтобы попасть на ЧМ"

Шведский форвард Златан Ибрагимович считает, что у его сборной есть шансы на успешное выступление на чемпионате мира в России. Швеция сыграет в группе F с Германией, Мексикой и Кореей.



– Наша страна обыграла нескольких больших сборных для того, чтобы пробиться на чемпионат мира, так что посмотрим, – цитирует официальный сайт ФИФА Ибрагимовича. – Все очень захватывающе и ново. Никогда не знаешь, как сыграет та или иная команда. Все зависит от того, кто лучше готов в данный конкретный момент.



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