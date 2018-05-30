Жуков надеется на встречу сборной России с Германией на чемпионате мира-2018

Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что сборной России удастся встретиться с командой из Германии на чемпионате мира-2018. По его словам, это был бы большой успех для национальной команды.
– Что касается большого футбола, чемпионата мира, то, если сборная России встретится с Германией, я думаю, это будет большой успех для нашей команды, – цитирует ТАСС Жукова. – Для этого надо сначала из группы выйти, может быть, где-то в полуфинале... это было бы неплохо. Что ж, будем на это надеяться.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира поборются за выход в плей-офф из группы А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
Сборная России проведт контрольный матч с австрийцами сегодня, 30 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Австрия.
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Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Александр Жуков (ОКР)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- ОКР
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Т.е. 1/8 Испанию мы уже прошли))) получается у нас все куплено, Шашлычник гуляет на барашке))
11:16