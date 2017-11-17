Жозе Моуринью: "У Англии есть шанс выиграть ЧМ-2018"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборной Англии по силам выиграть чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Одним из козырей "трех львов" португальский специалист назвал опыт игры в премьер-лиге.

- У Англии есть шанс (выиграть чемпионат мира. - Прим. "СЭ"), - цитирует Mirror Моуринью. - В ее составе есть очень хорошие игроки. У них большой опыт игра в клубах - они еженедельно играть в премьер-лиге, а некоторые - и в Лиге чемпионов.

Уверен, что у Англии есть потенциал, чтобы достичь на чемпионате мира чего-то особенного.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка турнира, при которой Англия вместе с Испанией, Перу, Швейцарией, Колумбией, Мексикой, Уругваем и Хорватией попала во вторую корзину, состоится 1 декабря в Москве.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет