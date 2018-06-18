Жозе Моуринью: "Сборной Бразилии стоит подумать об игре в обороне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата мира-2018 Бразилия – Швейцария (1:1) заявил, что Роберту Фирмину находится в лучшей форме, чем Габриэл Жезус​, сыгравший в нападении бразильцев. По мнению португальского специалиста, главному тренеру Бразилии стоит принять решения по изменинию игры.

- Разумеется, в следующих матчах Бразилия сыграет лучше, – отметил Моуринью в эфире RT. - Мне кажется, что Тите примет правильные решения. Мне кажется, Фирмину сейчас в гораздо лучшей форме, чем Жезус. Бразильцы играли довольно-таки напористо, но нужно подумать над тем, как защищать результат, как создать условия, чтобы игроки могли лучше контролировать ситуацию.

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