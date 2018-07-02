Жозе Моуринью: "Россия может побороться с Хорватией за путевку в полуфинал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил сборную России за победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). По мнению португальского специалиста, в четвертьфинальном матче против Хорватии россияне могут побороться за место в полуфинале.

- Россияне преподнесли сюрприз. Хотя надо признать, что они становятся сильнее с каждым матчем. Критики не верили в то, что подопечные Станислава Черчесова даже выйдут из группы, но им это удалось, они показали невероятный командный дух.

Россияне отдали инициативу Испании и успешно защищались, они показали себя бойцами и в дополнительное время могли не сомневаться, что будет серия пенальти.

Теперь может произойти все, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией можно бороться за путевку в полуфинал.

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