Жезус прокинул Неймару мяч между ног

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэл Жезус на одной из тренировок прокинул мяч между ног своему партнеру по национальной команде Неймару. Бразильцы сейчас находятся в Лондоне, где ведут подготовку к товарищескому матчу против Англии.
Отметим, что матч Англия - Бразилия пройдет во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли". Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Gabriel Jesus owns Neymar 😂🤙 pic.twitter.com/VPlbHMYeep– Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 13 ноября 2017 г.
sb1006
А почему нет поминутного отчёта о тренировке, кто кому пас отдал, кто кому что сказал ?
12:13
Goshka90
потрясающая новость, сегодня точно не усну после такого...
12:09