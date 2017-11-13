Жезус прокинул Неймару мяч между ног

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэл Жезус на одной из тренировок прокинул мяч между ног своему партнеру по национальной команде Неймару. Бразильцы сейчас находятся в Лондоне, где ведут подготовку к товарищескому матчу против Англии.

Отметим, что матч Англия - Бразилия пройдет во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли". Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​