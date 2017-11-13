11:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жезус прокинул Неймару мяч между ног

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Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэл Жезус на одной из тренировок прокинул мяч между ног своему партнеру по национальной команде Неймару. Бразильцы сейчас находятся в Лондоне, где ведут подготовку к товарищескому матчу против Англии.

Отметим, что матч Англия - Бразилия пройдет во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли". Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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sb1006

А почему нет поминутного отчёта о тренировке, кто кому пас отдал, кто кому что сказал ?

12:13

Goshka90

потрясающая новость, сегодня точно не усну после такого...

12:09