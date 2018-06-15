Жена Василия Березуцкого - о Головине: "Таких парней - единицы!"

Ольга Березуцкая, жена защитника ЦСКА Василия Березуцкого похвалила полузащитника сборной России Александра Головина за игру в первом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0). 22-летний хавбек забил гол и сделал 2 результативные передачи.
- Да простит меня любимый муж… Но за таких, как он, искренне берет гордость!, - написала в инстаграме Ольга Березуцкая.- И отнюдь не потому, что ЦВБП (ЦСКА всегда будет первым. - Прим. "СЭ"). А потому, что он лучший игрок сборной России и просто уникальный человек!
Таких парней - единицы! Когда все складывается воедино - талант, характер, сила воли, работоспособность, человечность и при всем при этом невероятная скромность… Искренне верю, что он покажет себя на мировом уровне! Так держать!
Да простит меня любимый муж... 😃🙏🏼🤞🏼#ПонятьИпростить Но за таких, как он, искренне берет гордость! И отнюдь не потому, что #ЦВБП ... А потому, что он лучший игрок сборной России и просто уникальный человек! Таких парней- единицы! Когда все складывается воедино- талант, характер, сила воли, работоспособность, человечность и при всём при этом невероятная скромность... Искренне верю, что он покажет себя на мировом уровне!Так держать!!! 🔝⚽️💪🏼🤞🏼 #АлександрГоловин #ОтДушиДушевноВдушу #НеФутбольныйЭксперт а просто #СамыйЧестныйБлогер #СборнаяРоссии
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