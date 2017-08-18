Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде на отборочные матчи ЧМ-2018

Нападающий "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба красно-белых. Команда проведет две встречи – со сборной Южной Африки 1 и 5 сентября.

Напомним, что кабовердийцы проиграли два первых матча 3-го отборочного раунда и занимают четвертое место в группе D.

Всего за национальную команду Зе Луиш провел 17 матчей и забил два гола. Напомним, что форвард получил травму в игре 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), которая прошла 12 августа. У него был диагностирован микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока должен составить две недели.