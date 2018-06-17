Защитник сборной Германии Платтенхардт: "Мы рассчитывали на победу"

Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт признался, что его национальная команда рассчитывала победить Мексику. Немцы уступили мексиканцам в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 0:1.

- Конечно, мы рассчитывали на другой результат - на победу над мексиканцами, - цитирует РИА Новости 26-летнего немца. - У нас были моменты и шансы выиграть сегодня. Но мы всегда все делаем вместе - и побеждаем, и проигрываем. Мы одна команда.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с командами Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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