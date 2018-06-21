Защитник сборной Англии: "Поход в Эрмитаж - ценный опыт"

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признался, что остался доволен посещением "Эрмитажа". Футболисты английской команды вчера получили выходной и отправились на экскурсию в этот петербургский музей.
- В среду у нас был выходной, мы отправились в Санкт-Петербург на небольшую экскурсию, - цитирует РИА Новости 19-летнего англичанина. - В том числе были и в Эрмитаже. В музее мне очень понравилось - это необычный и очень ценный опыт. Честно говоря, я не часто хожу по таким заведениям, поэтому мне сложно сказать, что понравилось больше всего. Там красивые картины и статуи.
Сборная Англии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180621/1138328187.html