Защитник сборной Англии: "Поход в Эрмитаж - ценный опыт"

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признался, что остался доволен посещением "Эрмитажа". Футболисты английской команды вчера получили выходной и отправились на экскурсию в этот петербургский музей.

- В среду у нас был выходной, мы отправились в Санкт-Петербург на небольшую экскурсию, - цитирует РИА Новости 19-летнего англичанина. - В том числе были и в Эрмитаже. В музее мне очень понравилось - это необычный и очень ценный опыт. Честно говоря, я не часто хожу по таким заведениям, поэтому мне сложно сказать, что понравилось больше всего. Там красивые картины и статуи.

Сборная Англии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь