Защитник "Арсенала" Сунзу вошел в символическую сборную 4-го игрового дня отбора ЧМ-2018

Африканская конфедерация футбола составила символическую сборную 4-го игрового дня отборочного турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков вошел замбийский защитник тульского "Арсенала" Стоппила Сунзу, который помог своей команде одержать сухую победу в матче с Алжиром (1:0).
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Денис Оньянго (Уганда) - Ахмед Хегази (Египет), Стоппила Сунзу (Замбия), Леон Балогун (Нигерия) - Виктор Мозес (Нигерия), Томас Партей (Гана), Наим Слити (Тунис), Садио Мане (Сенегал) - Мохамед Салах (Египет), Ален Траоре (Буркина-Фасо), Гарри Родригеш (Кабо-Верде).
- Сборная Ганы (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Нигерии (футбол)
- Арсенал Тл
- Сборная Туниса
- сборная Буркина-Фасо
- сборная Сенегала
- сборная Кабо-Верде
- Мохамед Салах
- Стоппила Сунзу
- Садио Мане
- Виктор Мозес
- Сборная Уганды