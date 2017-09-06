Защитник "Арсенала" Сунзу вошел в символическую сборную 4-го игрового дня отбора ЧМ-2018

Африканская конфедерация футбола составила символическую сборную 4-го игрового дня отборочного турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков вошел замбийский защитник тульского "Арсенала" Стоппила Сунзу, который помог своей команде одержать сухую победу в матче с Алжиром (1:0).

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Денис Оньянго (Уганда) - Ахмед Хегази (Египет), Стоппила Сунзу (Замбия), Леон Балогун (Нигерия) - Виктор Мозес (Нигерия), Томас Партей (Гана), Наим Слити (Тунис), Садио Мане (Сенегал) - Мохамед Салах (Египет), Ален Траоре (Буркина-Фасо), Гарри Родригеш (Кабо-Верде).