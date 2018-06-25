Юрий Лоза: "Не вижу у России шансов в плей-офф"

Известный музыкант Юрий Лоза заявил "СЭ", что не смотрел матч 3-го тура группы А ЧМ-2018 Уругвай-Россия (3:0).

- Я не смотрел матч - не знаю, к сожалению или к счастью. Не интересуюсь товарищескими играми, - сказал Лоза. – Во встрече с уругвайцами ничего не решалось. Пока непонятно, как все сложится в группе В, но в любом случае в плей-офф оттуда попадут сильные команды - Испания и Португалия, которые забили друг другу по три мяча. Какая разница, на кого из них попадать?

- Это значит, что шансов у нас изначально нет?

- Пока их не вижу, и не понимаю некоторых тренерских решений. Видно, что нет наигранных связок в нападении, Дзюбе не на кого скидывать мяч. Жирков, единственный, кто может что-то создавать слева впереди, выходит в защите. Надо искать плюсы у футболистов, которые есть в составе, использовать их. Этого сделано не было, команда действовала по наитию и ей везло. Теперь наша сборная встретилась с отлаженным коллективом, который нас изучил, и у нас все посыпалась.

Сборная России заняла второе место в группе А и встретится в 1/8 финала с победителем группы B, матч пройдет 1 июля в 17.00 по московскому времени на стадионе "Лужники". (Иван ТОРОПЦЕВ)

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