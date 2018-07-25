Юрий Газинский: "Первый гол ЧМ-2018? Половину даже не помню"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе подвел итоги чемпионата мира. По его словам, первый гол ЧМ-2018 он посвятил семье.

– Эмоционально чувствую себя неплохо, – отмети Газинский. – Удалось отдохнуть, провести время с семьей. Дополнительные эмоции дает мне дочка, поэтому в этом плане чувствую себя хорошо.

По поводу стартового состава я узнал непосредственно на установке. Были, конечно, догадки. За два дня уже думал о том, что окажусь в стартовом составе. Когда наигрывали стандартные положения, стало ясно, что могу сыграть с первых минут.

Что касается первого гола, то я половину даже не помню, потому что все было очень эмоционально. Хотел отпраздновать по-другому, но когда мяч залетел в ворота, я просто побежал радоваться. Эти чувства тяжело описать, это нужно ощутить. Слава богу, что мне это удалось. Посвятил гол своей семье – маме, жене, дочке и всем родным. Считаю, что первый гол чемпионата мира нужно посвятить тем, кто больше всех в меня верил.

Поздравлений в телефоне было очень много. Если честно, когда пришел в раздевалку, я даже телефон не брал. Во-первых, садилась батарейка, да и сообщений было очень много, как оказалось. Только на второй день я разобрал сообщения. Прочитал и по мере возможности всем отвечал. Самое памятное сообщение назвать не могу. Каждый поблагодарил меня, это очень приятно.

С Испанией я вообще на поле не выходил и мог поддерживать команду только эмоционально и морально, мог только переживать за ребят.

Если взять матч с Хорватией, то мы ничем не уступили. Нам удалось сравнять. Безусловно, хотелось пройти дальше. Это была наша задача, мы ставили максимальные цели. При такой игре проиграть матч по пенальти очень обидно.