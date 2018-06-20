Юрий Газинский: "К Салаху готовились особенно, и нам удалось его сдержать"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился своими впечатлениями о матче с Египтом (3:1).

- Не могу сказать, что это была уверенная победа, - отметил Газинский. - Первый тайм получился очень сложным, мы понимали, что Египту нужно было забивать, идти в атаку. Но у них появились зоны, и нам удалось забить быстрый гол во втором тайме.

- Что вам сказали по поводу Салаха, как его сдерживать?

- Все и так прекрасно понимают, кто такой Салах. Было представление о нем. Человек провел такой шикарный сезон. Мы прекрасно понимали, что он из себя представляет.

- Не было желания ему немножко по плечу съездить?

- Наверное, будет не совсем правильно так говорить. Всё-таки едим общий хлеб, поэтому думать о таких вещах не имеет смысла. Готовились к нему, было особое внимание. Считаю, что удалось сдержать его.

- Что сказал Черчесов после матча?

- Эмоции зашкаливают! Добыли историческую победу. Сейчас нужно это пережить.

- Тяжело ли было сдерживать эмоции все эти дни после матча с Саудовской Аравией?

- Это был старт чемпионата мира, мы понимали, что впереди две важнейшие игры. Матч с Египтом был решающим для нас. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).



