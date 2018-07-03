Юрий Газинский: "Акинфеев - это машина"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки в Новогорске отметил, что наша команда в матче с хорватами в 1/4 финала ЧМ-2018 будет биться через не могу.

- Одно испанское СМИ назвало вас трактором. Насколько вам подходит такое прозвище?

- Приятно, когда делают комплименты, спасибо им за это.

- В Сочи будет очень душно играть. Поляки, например, жаловались, что трудно тренироваться. Готовы к тому, что бегать будет еще тяжелее?

- Я давно живу в Краснодаре и знаю, какая там погода. Обе команды будут находиться в одинаковых условиях. Выхода нет, надо играть. Будем биться через не могу.

- Вы угадали, что Акинфеев отобьет два пенальти. Какой прогноз еще сделаете?

- На самом деле не люблю давать прогнозы, просто тогда у меня была чуйка, что Игорь отобьет два пенальти. Потому что Акинфеев - машина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)