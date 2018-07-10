Юрий Гаврилов: "В гонке бомбардиров ставлю на Кейна. Если Англия не уступит хорватам"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился с "СЭ" своим мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018. Из тех, чьи сборные еще остаются на турнире, больше всего голов на счету англичанина Харри Кейна (6) и бельгийца Ромелу Лукаку (4).

- Кейн в четвертьфинале ничего не забил, и у него с Лукаку остается по две игры. Думаю, если хорваты не позволят британцу поразить ворота, и вдобавок Англия не выйдет в финал, то на шести мячах он и остановится, - говорит Гаврилов. - А если Лукаку забьет еще пару мячей, и его команда пройдет Францию, то получит шанс стать лучшим бомбардиром. Другие слишком отстают от этих двоих. Но все же наибольшая вероятность взять "Золотую бутсу" у Кейна. (Константин КОЛМАКОВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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