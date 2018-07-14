Юный болельщик сборной Англии в образе Саутгейта. Фото

Юный болельщик сборной Англии поддержит свою национальную команду в матче чемпионата мира за третье место против Бельгии в образе главного тренера Гарета Саутгейта. Он облачился в галстук и жилетку, являющуюся отличительной деталью образа английского наставника.

- Никогда не прекращайте носить жилет, - такой подписью сопровождается фотография.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)

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