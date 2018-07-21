Йоахим Лев: "Провалили ЧМ-2018 из-за настроения и отношения к игре"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал причины провала на чемпионате мира-2018. "Бундестим" не вышли в плей-офф, заняв последнее место в группе F.

- Существует много разных аспектов. У нас достаточно фактов, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели, - цитирует пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) слова Лева. - Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии.



В этом и заключается моя роль - вновь пробудить в игроках увлеченность и гордость. Мы должны включить это отношения в наш стиль игры в сочетании с текущими тенденциями в мировом футболе.