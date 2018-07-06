20:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Йиранек выбрал команду, за которую будет болеть в матче Россия - Хорватия


Бывший защитник "Спартака", "Ахмата" и "Томи" Мартин Йиранек в своем Инстаграме надел игровую майку сборной России. Таким образом чех показал, что он будет поддерживать команду Станислава Черчесова в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии

- Нашел старое фото и на сегодня оно актуальное! Вперед Россия, - написал Йиранек в Инстаграме. 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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