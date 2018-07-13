Яри Литманен: "Российские игроки техничные, поэтому я не удивлен их выступлением"

Бывший полузащитник сборной Финляндии Яри Литманен выразил мнение, что российские футболисты обладают необходимыми качествами, чтобы играть в зарубежных клубах.

– Как вы оцениваете организацию чемпионата мира в России?

– Она очень хорошая, но я не могу вспомнить турнир, который получал бы негативные оценки. Российские футболисты техничные, и я не удивлен их результату. Но надо сказать, что группа у вас была не самая сильная. Первые матчи получились не очень сложными, поэтому российские футболисты начали чувствовать себя увереннее. В матче с испанцами россиянам нужен был результат, и они играли так, чтобы его добиться. При открытом футболе это было невозможно сделать.

– Российская сборная выиграла по пенальти у испанцев, а вот хорватам уступила.

– Не хотелось бы говорить, что пенальти – лотерея. Это качество игроков – голкипера и бьющего футболиста. Хорваты выиграли две серии пенальти. А я помню, как десять лет назад они уступили в серии пенальти туркам. Тогда Лука Модрич и Иван Ракитич не забили одиннадцатиметровые. Но сейчас они стали опытнее.

– Некоторыми игроками сборной России заинтересовались зарубежные клубы. Что об этом думаете?

– Российские ребята обладают необходимыми качествами, чтобы играть за границей. Не так важно говорить о том, кто именно должен уехать заграницу. Например, Юрий Жирков уже играл в "Челси". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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