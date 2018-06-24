Японские болельщики вновь убрали за собой после матча ЧМ-2018

Болельщики сборной Японии не сразу покинули трибуны стадиона "Екатеринбург Арены" после матча группового этапа чемпионата мира против Сенегала (2:2).

Прежде чем уйти со стадиона, азиаты прибрали мусор после себя.

Тоже самое они проделали после матча с Колумбией (2:1) в Саранске.

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