Японские болельщики вновь убрали за собой после матча ЧМ-2018

Болельщики сборной Японии не сразу покинули трибуны стадиона "Екатеринбург Арены" после матча группового этапа чемпионата мира против Сенегала (2:2).
Прежде чем уйти со стадиона, азиаты прибрали мусор после себя.
Образцовые болельщики: японские фаны #JPN по традиции убрали за собой мусор на стадионе👍#JPNSEN pic.twitter.com/AqPS06Udk7– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2018 г.
Тоже самое они проделали после матча с Колумбией (2:1) в Саранске.
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