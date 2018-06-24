Японская принцесса поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ-2018

Принцесса Японии Хисако Такамадо считает, что чемпионат мира-2018 в России организован прекрасно.

- Не только результат чемпионата, но и укрепление связей через чемпионат мира очень важно. Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира, - цитирует принцессу "Р-Спорт". - Японская сборная смогла показать хороший результат в первом матче. Многие японские болельщики смотрели матч японской сборной и узнали о городах Саранск, Екатеринбург. Сейчас активно сообщают, что японские болельщики убирают мусор после посещения матча. Но я знаю, что болельщики из Сенегала тоже убирают мусор после своего посещения. Я считаю важным обратить внимание на такие моменты.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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