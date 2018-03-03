Япония, Австралия и Колумбия довольны базами ЧМ-2018 в Татарстане

Сборные Японии, Австралии и Колумбии остались довольны базами чемпионата мира-2018 в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи и спорта Татарстана Владимира Леонова.

- По командам - 1 и 2 марта у нас прошли инспекционные визиты, весь менеджмент сборных Колумбии, Австралии и Японии был на этих базах, - сказал Леонов. - Они полностью удовлетворены. Как раз сегодня они смотрят свое расписание и решают, когда будут готовы приехать для того, чтобы здесь начать тренироваться и проживать.

Ранее стало известно, что Австралия выбрала базу хоккейного "Ак Барса", Япония - базу "Рубина", а Колумбия - стадион "Свияга" в деревне Медведково.

- В целом команда имеет право заехать на базу не ранее чем за две недели до начала турнира. Как правило, это бывает за пять за шесть дней, это определяет главный тренер, - отметил глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.