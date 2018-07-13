Выдра Гарри дал свой последний прогноз на ЧМ-2018, указав победителя финала Франция - Хорватия

Выдра Гарри, который живет в Сочинском аквариуме, предсказал победу сборной Франции в финале ЧМ-2018 против Хорватии, сообщает "Российская газета". Решающая игра турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

По традиции, Гарри кинули в бассейн два мяча с флагами национальных команд, и оракул сразу устремился к тому, на котором был изображен французский триколор.

Отметим, что Гарри – один из самых успешных животных-предсказателей этого чемпионата мира, который верно угадал исходы четырех матчей сборной России.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)