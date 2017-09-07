Вячеслав Колосков: "Переигровка матча ЮАР - Сенегал - опасный прецедент"

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА создал опасный прецедент с переигровкой матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 между сборными Сенегала и ЮАР.
Решение о переигровке было принято в связи с тем, что арбитражный спортивный суд (CAS) подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи, которая прошла 12 ноября 2016 года. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.
- Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Этот прецедент может все перевернуть... Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты... Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.
За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал. Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего. Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу - какая-то несуразица.
Platinum1991
Ничего опасного в переигровке НЕТ! Пусть Колосков не валяет ДУРАКА! Матч надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ, а на стоны Колоскова не надо обращать внимание!!! Судьи СКАНДАЛЯТ, согласно ЦЕНЫ вопроса, а страдают команды и тренеры и болельщики! Надо этому коррупционному судейству положить КОНЕЦ, а некоторые матчи, из-за безобразного и скандального судейства, надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ. Устанавливать и УТВЕРЖДАТЬ футбольную справедливость! Арбитры должны отвечать за свои СКАНДАЛЫ и таких арбитров надо ПОЖИЗНЕННО лишать права работать судьями в спорте и в футболе! Только так мы сможем ПОБОРОТЬ судейскую МАФИЮ и коррупцию!!! Колосков старой коррупционной закалки боец. Футбольный мафиози нашего чемпионата, защищает скандальных судей и коррупционеров от футбола. ФИФА правильно и ВЕРНО назначили ПЕРЕИГРОВКУ! Пусть арбитры знают, что за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗИЕ они будут отвечать по полной программе пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ. Только так! А Колосков - ФИФА не указ и не надо всем обращать на его вопли внимание! ФИФА всё ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ! МОЛОДЦЫ! Надо теперь ТЩАТЕЛЬНО следить за судьями и подозрительные матчи ПЕРЕИГРЫВАТЬ в нашем чемпионате, чтобы у наших арбитров, РАЗ и НАВСЕГДА, отбить охоту скандалить и коррупционно наживаться на скандалах и безобразном судействе!!!! ФИФА МОЛОДЦЫ! Так держать и бороться против засилья судейской МАФИИ в футболе, в том числе и в России! Можно и НУЖНО пересмотреть прошлое чемпионство Спартака сезона 2016/17, который на судейских СКАНДАЛАХ занял первое место!!! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!! ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ. В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё девять отобрали!!! Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! ФИФА надо просмотреть все скандальные игры с участием Спартака сезона 2016/17 и ЛИШИТЬ Спартак медалей и Суперкубка России!!! Они получили их НЕЗАСЛУЖЕННО!!!
15:31
механик39
Колосков заявил ,что теперь нужно пересмотреть чемпионство "Зенита " в прошлые годы .
15:06