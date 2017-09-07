Вячеслав Колосков: "Переигровка матча ЮАР - Сенегал - опасный прецедент"

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА создал опасный прецедент с переигровкой матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 между сборными Сенегала и ЮАР.

Решение о переигровке было принято в связи с тем, что арбитражный спортивный суд (CAS) подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи, которая прошла 12 ноября 2016 года. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.

- Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Этот прецедент может все перевернуть... Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты... Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.

За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал. Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего. Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу - какая-то несуразица.