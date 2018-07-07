Вячеслав Чанов: "Акинфеев ни разу в карьере не проигрывал серию пенальти"

Бывший тренер вратаря сборной России Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов - об игре вратаря в серии пенальти в матче 1/8 ЧМ-2018 со сборной Испании (1:1, по пенальти - 4:3).

- Меня особенно поразил момент во втором тайме, когда Акинфеев вытащил мяч из правого угла после удара Андреса Иньесты, а затем тут же поднялся на ноги и отразил добивание, - цитирует тренера RT. - Я даже разбирал этот момент для своих ребят-вратарей из тульского "Арсенала". Говорю им: "Что вам напомнили действия Игоря?" Они отвечают: Ну мы же с вами делаем точно такое же упражнение". Да! Игорь перенес его на игровую ситуацию. Что касается серии пенальти, то Игорь ни разу в карьере не проигрывал в "лотерее". Честно говоря, после второго пропущенного с "точки" мяча я увидел, как поменялся взгляд у Акинфеева, камера как раз выхватила его лицо близким планом. То есть к этим двум ударам он отнесся несерьезно, а дальше начал уже тщательно все обдумывать. В этот момент понял, что все будет хорошо, появилась стопроцентная уверенность, что Игорь совершит свои сейвы. Думал, что он сделает один, но Акинфеев план перевыполнил.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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