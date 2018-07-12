Все болельщики после матча Хорватия - Англия покинули "Лужники" за 1 час 10 минут

Болельщики не имели проблем с выходом со стадиона "Лужники" после полуфинала чемпионата мира-2018 между Хорватией и Англией (2:1 д.в.), сообщает "Московский транспорт". Трибуны стадиона на этой игре были заполнениы полностью.

"Все болельщики уехали со стадиона за 1 час и 10 минут. Всего мы перевезли 59500 человек", - говорится в сообщении.

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