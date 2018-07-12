06:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Все болельщики после матча Хорватия - Англия покинули "Лужники" за 1 час 10 минут


Болельщики не имели проблем с выходом со стадиона "Лужники" после полуфинала чемпионата мира-2018 между Хорватией и Англией (2:1 д.в.), сообщает "Московский транспорт". Трибуны стадиона на этой игре были заполнениы полностью.

"Все болельщики уехали со стадиона за 1 час и 10 минут. Всего мы перевезли 59500 человек", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Хорватия - Англия

 

 

К комментариям
4
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ