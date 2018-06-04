Все 32 сборные объявили свои составы на ЧМ-2018

Все 32 сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, назвали свои окончательные заявки на турнир, информирует пресс-служба ФИФА. В каждую команду входят по 23 игрока.
Сегодня, 4 июня, был последний день подачи окончательных заявок. Некоторые команды объявили состав в заключительный день, другие сделали это заранее.
В случае травм игроков сборные могут сделать в составе замену, однако не позднее, чем за 24 часа до начала их первой игры на турнире.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.
⚡ОФИЦИАЛЬНО: объявлены имена всех 736 игроков, которые примут участие в #ЧМ2018– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 4 июня 2018 г.
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