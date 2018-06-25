Временное консульство Исландии открылось в Ростове-на-Дону для болельщиков национальной сборной на чемпионате мира. Во вторник в этом южном городе исландцы сыграют заключительный матч группового этапа против Хорватии.

- Временное консульство Исландии в Ростове-на-Дону начало свою работу 25 июня, - цитирует ТАСС представителя посольства Исландии в Москве. - В Ростов приехал консул, он будет решать все вопросы, которые могут возникнуть у исландцев во время пребывания в этом городе. Консульство прекратит свою работу 28 июня.

Напомним, в двух первых играх группы исландцы сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и уступили Нигерии (0:2).

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