Вратарь сборной Бельгии: "Россия может гордиться тем, как провела ЧМ-2018"

Голкипер сборной Бельгии Кун Кастелс в интервью "Известиям" после матча за 3-е место ЧМ-2018 против Англии (2:0) отметил, что команда могла достичь большего на турнире. Также он подчеркнул, что Россия справилась с проведением чемпионата.

– Что скажете о выступлении сборной Бельгии на турнире?

– Есть разочарование от того, что проиграли полуфинал с Францией (0:2). Понимаю, третье место – очень хороший результат. Но думаю, что мы могли достичь большего. К сожалению, пропустили обидный гол со стандарта от французов, а потом не использовали несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет.

– Неужели нет ощущения триумфа от того, что вы добились лучшего результата в истории сборной Бельгии?

– Нет, я, конечно, очень рад этому. Команда очень долго шла к такому результату. Футболисты, тренерский и административный штабы проделали большую работу в этот двухлетний цикл и добились своего. У нас много индивидуально сильных игроков, но залогом успеха стало то, что все мы были в России единым коллективом, в котором каждый бился за каждого.

– Какое будущее у вашей команды? Что ждать от Бельгии на Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре?

– Я думаю, перспективы у нас хорошие. Мы очень голодны до больших побед. У нас есть желание улучшить достигнутый на ЧМ-2018 результат. Поэтому будем работать еще больше и идти к нашей цели.

– Что скажете об организации ЧМ-2018?

– Организация очень хорошая. Отличный сервис, очень комфортабельные условия для проживания и тренировок. Ни в одном из городов, в которых мы играли, не было ни одной организационной проблемы. Россия может гордиться тем, как провела этот чемпионат мира.