Войцех Ковалевски: "Многие поляки на ЧМ болеют за Черчесова"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски сказал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов пользуется поддержкой многих поляков. Сборная Польши на чемпионате мира-2018 не смогла выйти из группы, тогда как хозяева турнира вышли в четвертьфинал, обыграв Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти).
В сезоне-2015/16 Черчесов возглавлял варшавскую "Легию". Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.
– Черчесов хорошо проявил себя в "Легии", знаю, что его уважают многие поляки, – цитирует "Р-Спорт" Ковалевски. – Уверен, польские болельщики болеют лично за тренера на этом чемпионате мира и переживают за его команду.
Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180702/1138867339.html
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