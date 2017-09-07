"Волгоград Арена" примет три матча перед чемпионатом мира

Председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов сообщил, что первый матч на "Волгоград Арене" состоится 21 апреля. В нем в рамках ФНЛ сыграют "Ротор-Волгоград" и "Луч-Энергия". Также на стадионе перед чемпионатом мира-2018 будут проведеные еще два поединка.

– На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор-Волгоград"–"Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, - приводят "Известия" слова Глинянова. 2 мая состоится игра "Ротора" против самарских "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России. Таким образом, до старта чемпионата мира-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи.