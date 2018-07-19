Во время ЧМ-2018 Россию посетили 3 миллиона иностранных болельщиков

Вице-премьер РФ Ольга Голодец подвела итоги чемпионата мира-2018. По ее словам, Россию во время проведения турнира посетили 3 миллиона иностранных болельщиков.

- На матчах чемпионата побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8-99,9 процентов, - приводит "Интерфакс" слова Голодец. - Паспорт болельщика получили 806 тыс. иностранных граждан, а всего за время ЧМ Россию посетили около 3 млн иностранных болельщиков. Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии.

Среди посетивших чемпионат были 25 президентов различных государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств. Фан-зоны в различных городах посетили 7,7 млн человек.