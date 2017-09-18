Власти Украины планируют заработать на трансляциях ЧМ-2018 200 миллионов гривен

Власти Украины рассчитывают заработать около 200 миллионов гривен (438 миллионов рублей) на трансляциях чемпионата мира-2018. На официальном сайте Верховной Рады был опубликован закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год. Он предусматривает перечисление на счет Национальной общественной телерадиокомпании Украины 200 миллионов гривен, полученных от трансляции чемпионата ЧМ-2018.

Отметим, что участие самой Украины в финальной стадии ЧМ-2018 остается под вопросом. Подопечные Андрея Шевченко в группе I идут на четвертом месте, отставая на 2 очка от Хорватии и Исландии и уступая Турции по дополнительным показателям.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.