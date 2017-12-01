Власти Москвы: "Проблем с выходом с "Лужников" после матча Россия - Бразилия не будет"

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что на стадионе "Лужники" в преддверии чемпионата мира 2018 года могут быть сыграны не три, а четыре тестовых матча. Согласно требованиям ФИФА, все арены, на которых будут сыграны матчи мирового первенства, должны провести по три тестовых встречи

Первая тестовая игра в "Лужниках" состоялась 11 ноября - сборная России в контрольном матче проиграла Аргентине (0:1). Встречу посетили 78 750 зрителей, обновив рекорд посещаемости домашних игр сборной России.

- У нас были проблемы с покиданием зрителями арены, - сказал Гуляев. - Но для этого были объективные причины. На то он и тестовый матч. Был закрыт один вестибюль станции Спортивная. Была закрыта станция Воробьевы горы. Плюс проведение некоторых работ на территории Лужников усложнили логистику. Но мы учли все уроки. И я могу гарантировать, что 23 марта, когда Россия будет принимать Бразилию, подобных проблем уже не будет.

- А после Бразилии сборная России еще сыграет здесь до чемпионата мира?

- Да, еще один или даже два. Ждем информации от РФС. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.