15:43 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Власти испанского курорта усиливают меры безопасности из-за пьяных английских фанатов


Власти курортного испанского города Бенидорм попросили прислать дополнительные отряды полиции для охраны общественного порядка во время и после полуфинала ЧМ-2018 между Хорватией и Англией. Как сообщает AFP, этот курорт особенно полюбили английские туристы, которые напиваются, смотря матчи своей сборной, а затем устраивают беспорядки. Подобное не раз случалось по ходу нынешнего турнира в Бенидорме, поэтому и было принято решение об усилении мер безопасности.

По данным источника, после матча между Англией и Швецией в четвертьфинале полиции пришлось разгонять толпы пьяных англичан, которые устраивали беспорядки в Бенидорме.

Хорватия - Англия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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