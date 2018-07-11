Власти испанского курорта усиливают меры безопасности из-за пьяных английских фанатов

Власти курортного испанского города Бенидорм попросили прислать дополнительные отряды полиции для охраны общественного порядка во время и после полуфинала ЧМ-2018 между Хорватией и Англией. Как сообщает AFP, этот курорт особенно полюбили английские туристы, которые напиваются, смотря матчи своей сборной, а затем устраивают беспорядки. Подобное не раз случалось по ходу нынешнего турнира в Бенидорме, поэтому и было принято решение об усилении мер безопасности.

По данным источника, после матча между Англией и Швецией в четвертьфинале полиции пришлось разгонять толпы пьяных англичан, которые устраивали беспорядки в Бенидорме.