Власти Аргентины и России вместе предотвратят приезд на ЧМ-2018 3 тысяч южноамериканских хулиганов

Правительство Аргентины намерено подписать соглашение с российскими властями, которое будет направлено на предотвращение посещения стадионов чемпионата мира-2018 более чем тремя тысячами хулиганов из южноамериканской страны, сообщает Reuters. Накануне, 8 мая, стало известно о том, что в Аргентине был создан специальный "черный список" – в него вошли фанаты, которым запрещено посещение стадионов у себя на родине, а также члены хулиганских группировок.

Как ранее сообщил директор по безопасности на футбольных матчах в Аргентине Гильермо Мадеро, имена 400 болельщиков уже переданы организаторам чемпионата мира.

Как ранее сообщала ФИФА, на данный момент билеты на матчи чемпионата мира-2018 приобрели 44882 болельщика из этой страны. Сборная Аргентины на групповом этапе мирового первенства сыграет с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня).

Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России, игры пройдут с 14 июня по 15 июля.