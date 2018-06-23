Владислав Радимов - о сборной Аргентины: "Не понимаю Сампаоли"

Тренер, экс-полузащитник сборной России, ЦСКА, "Сарагосы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Зенита", чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Владислав Радимов специально для "Спорт-Экспресса" прокомментировал неудачный старт на чемпионате мира сборной Аргентины. После двух туров в активе команды одно очко.
- Если абстрагироваться от наших, пока на чемпионате мира поразили две сборные. Со знаком минус – Аргентина. Не понимаю Сампаоли. Как можно выпускать Месу, Акунью, Переса, Сальвио? Ладно бы давали результат. Так нет же! По уровню мастерства не дотягивают до Ди Марии, Игуаина, Дибалы, Икарди, вообще не попавшего в заявку…
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
- Владислав Радимов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Гонсало Игуаин
- Анхель Ди Мария
- Хорхе Сампаоли
- Пауло Дибала
- Мауро Икарди